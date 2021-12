Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca spune ca nu a renunțat la introducerea obligativitații certificatului verde și ca toate soluțiile sunt luate in calcul, in funcție de evoluția situației epidemiologice. Astfel, ar putea fi convocata o sesiune extraordinara a Parlamentului, pentru adoptarea legii, sau Guvernul…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi, la TVR 1, ca in coaliție nu trebuie „abandonata” ideea introducerii certificatului verde, dar ca masurile trebuie luate in funcție de situația epidemiologica. „Am cautat ca masurile sa fie in acord cu incidenta de infectare, astfel incat masurile sa…

- Premierul Ciuca amana pentru la anul introducerea certificatului verde: Nu cred ca va fi adoptat acum Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, la Valcea, intrebat daca mai poate fi aprobat certificatul verde pana la finalul acestui an, ca nu crede ca se mai poate aproba, pentru ca Parlamentul…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca introducerea certificatului verde la locul de munca nu va fi adoptata de Guvern pana la sfarșitul anului. „Exista o ordonanta de urgenta in Parlament si un proiect de lege in Parlament. Ca atare, pana ce nu se finalizeaza unul dintre ele, decizia a ramas sa fie…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, iar printre subiectele discutate au fost legate de PNNR, spațiul Schengen, certificatul verde sau situația din Ucraina. ”Prim-ministrul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, a avut, la 21 decembrie 2021,…

- Scandalul ce a urmat dupa desparțirea dintre Liviu Dragnea și Irina Tanase s-a mai calmat și fostul lider PSD a vorbit despre aceasta situație. Chiar daca a punctat ca a fost mereu discret cu viața sa privata, a spus ca orice decizie și-o asuma. Liviu Dragnea nu a dorit sa comenteze prea mult situația…

- Premierul Nicolae Ciuca vrea adoptarea proiectului de lege privind obligativitatea Certificatului verde la locul de munca pana in vacanța sarbatorilor de iarna, in jurul datei de 20 decembrie. Pe de alta parte, ministrul de interne, Lucian Bode, considera ca unele restricții care pot fi impuse de sarbatori…

- Certificat verde doar in zonele cu multe focare, propune noul ministrul al Sanatatii. „Propunerea pe care am facut-o eu se refera la faptul ca acest certificat verde nu trebuie perceput ca o metoda de constrangere in ceea ce priveste vaccinarea. Eu sunt un sustinator al vaccinarii si lucrul acesta l-am…