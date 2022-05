Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit vineri la București cu președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, cu care a discutat despre o posibila cooperare in domeniul energiei nucleare. De asemenea, cei doi au vorbit despre pregatirea aderarii Romaniei la OCDE precum și colaborarea in sectorul tehnologiei…

- Premierul Nicolae Ciuca saluta „noul pas al Republicii Moldova pe calea europeana” și afirma ca Executivul de la București este pregatit sa ofere sprijin in formularea raspunsului la chestionarul Comisiei Europene: „Vrem sa vedem Republica Moldova in Uniu

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti, ca autoritatile romane in coordonare cu cele de la nivelul UE au prevazut, in functie de durata si dimensiunea fluxului de echipamente si de materiale destinate Ucrainei, sa mai deschida inca doua hub-uri umanitare la Sighet si in zona localitatii Isaccea. „In…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a anuntat luni un „ajutor umanitar imediat” de 100 de milioane de euro pentru Ucraina si Republica Moldova, ajutor ce va consta in alimente, apa, materiale sanitare si materiale pentru realizarea de adaposturi pentru refugiatii care fug de razboiul din Ucraina,…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat la Palatul Cotroceni cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre intensificarea sprijinului umanitar catre Ucraina. Seful statului a precizat ca lucreaza impreuna pentru operaționalizarea cat mai rapida a centrului logistic de pe teritoriul Romaniei,…

- Presedinta CE: Romania este un exemplu de solidaritate in Europa Foto: Administratia prezidentiala Criza din Ucraina și sprijinul României pentru refugiații din țara vecina s-au aflat pe agenda discuțiilor purtate astazi la București de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu președintele…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat cu președinta CE, von der Leyen Palatul Cotroceni. Foto: Arhiva/ presidency.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Presedintele Klaus Iohannis a discutat la Palatul Cotroceni cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, miercuri seara, cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, discutiile fiind centrate pe situația de securitate in Ucraina și gestionarea fluxului de refugiați din aceasta țara. “Vizita la București a domniei sale confirma solidaritatea și dorința…