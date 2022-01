Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, la consultarile cu șefii principalelor banci din Romania, ca la nivelul Guvernului va fi creata o structura interministeriala de dialog cu sistemul bancar. Potrivit unui comunicat al Guvernului, principalele teme abordate in cadrul intalnirii au…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a avut, luni, la Palatul Victoria, prima intalnire cu membrii Consiliului Director al Camerei de Comert Americane pentru Romania (AmCham) Romania. Discutiile au vizat prezentarea prioritatilor Guvernului, cu accent pe oportunitatile oferite de cel mai mare buget de…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, in debutul ședinței de Guvern, ca Executivul va aproba, prin ordonanța de urgența, acordul dintre Comisia Europeana și Romania. In baza acestuia, Romania va putea sa beneficieze de imprumuturile de peste 14 miliarde de euro disponibile prin Planul Național…

- A doua ședința a executivului din aceasta saptamana Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Guvernul urmeaza sa modifice Ordonanța de Urgența din 2020 privind elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliența. Tot astazi, va aproba și o alta ordonanța necesara urgent…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat ca, in pofida “efortul urias” din punct de vedere financiar facut de statul roman prin implementarea programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, in Romania numarul masinilor vechi nou inmatriculate este mai mare decat cel al autoturismelor noi. El a aratat ca,…

- Premierul Nicolae Ciuca are, duminica, intalnire la Guvern cu specialistii din sistemul sanitar pentru a stabili masurile care trebuie luate dupa confirmarea primelor doua cazuri de infectare cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2. Potrivit reprezentantilor Guvernului, ca urmare a confirmarii prezentei…

- Asociația Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) solicita tuturor partidelor politice parlamentare responsabile incheierea unui pact pentru implementarea Planului Național de Redresare și Reziliența, anunța un comunicat. AOAR solicita de urgența explicitarea circuitului financiar și clarificarea…

