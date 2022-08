Stiri pe aceeasi tema

- „Susținem spiritul antreprenorial și inițiativa privata și ii incurajam pe romanii din țara și din afara granițelor sa-și deschida o afacere in Romania”, a transmis premierul Nicolae Ciuca. „Programul Start-Up Nation este o oportunitate, iar alaturi de celelalte proiecte derulate la nivel guvernamental…

- Guvernul ar putea suplimenta bugetul de 520 de milioane de lei alocat deja Programului Start-Up Nation pentru a oferi sprijin cat mai multor antreprenori sa investeasca in Romania, anunța premierul Nicolae Ciuca, „Susținem spiritul antreprenorial și inițiativa privata și ii incurajam pe romanii din…

- Romanii din diaspora care doresc sa revina in țara și sa investeasca intr-o afacere pot obține finanțare de pana la 200.000 lei prin intermediul programului Start-Up Nation, aflat la cea de-a treia ediție! „Romania este acasa! Aici putem cladi impreuna un prezent și un viitor tot mai prosper, atat pentru…

- ”Astazi incepe programul Start-Up Nation, destinat noilor companii infiintate in Romania. Firmele vor putea accesa pana la 200.000 lei, sub forma de fonduri nerambursabile, care se adreseaza unui numar total de 55.000 beneficiari pe durata intregului program. Aplicantii se pot inscrie pe platforma granturi.imm.gov.ro”,…

- Romanii din afara granitelor care studiaza in facultatile de stat din tara vor primi burse in aceleasi conditii precum cele acordate studentilor cu cetatenia romana si domiciliul in Romania, potrivit unui proiect de lege promulgat de Presedinte. Aceste burse se vor acorda pe toata perioada anului calendaristic,…

- Romanii, indiferent unde se afla ei, sunt in centrul preocuparilor Guvernului, afirma premierul Nicolae Ciuca, intr-un mesaj transmis duminica, de Ziua Romanilor de Pretutindeni. „Ultima duminica a lunii mai o dedicam in fiecare an romanilor de pretutindeni, oameni care prin radacinile lor stramosesti,…

- Cel putin 8 milioane de romani se afla in afara granitelor tarii si se vor gasi solutii pentru a aduce o parte dintre acestia in Romania, a declarat joi secretarul de stat in cadrul Departamentului Romanilor de Pretutindeni, Florin Carciu. "Astazi, dupa ultimele date oficiale pe care le avem, numaram…