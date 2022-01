Stiri pe aceeasi tema

- ȘOCANT: Un polițist care a omorat o fetița pe trecerea de pietoni lovește cu piciorul cadavrul victimei ȘOCANT: Un polițist care a omorat o fetița pe trecerea de pietoni lovește cu piciorul cadavrul victimei Un accident rutier tragic a avut loc, miercuri, in Sectorul 1 al Bucureștiului! O autospeciala…

- Politistii din municipiul Lupeni s-au autosesizat si au inceput o ancheta in cazul angajatilor surprinsi de camerele video ale Primariei Lupeni ca ar fi luat din banii incasati de la turistii care foloseau parcarile de la urcarea in statiunea Straja, a informat IPJ Hunedoara, citat de Agerpres . Decizia…

- Premierul Nicolae Ciuca i-a cerut ministrului de Interne, Lucian Bode, sa protejeze instituțiile statului in contextul incidentelor de la Parlament, a anunțat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru.

- Tatal vitreg al fetiței ucise și incendiate in Arad a fost reținut pentru 24 de ore. Poliția anunța oficial ca cel banuit de fapta de omor a fost reținut, pentru 24 de ore. Cercetarile sunt continuate de polițiști, sub coordonarea procurorului de caz. Surse judiciare declara ca este tatal vitreg al…