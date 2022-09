Intrebat, sambata, daca Guvernul ia in calcul masuri de premiere a consumatorilor care fac economie la energia electrica si de taxare suplimentara a celor care consuma mult, mai ales la orele de varf, primul ministru Nicolae Ciuca afirma ca s-a discutat aceasta ipoteza la nivelul Executivului, dar ca inca nu exista o solutie tehnica in acest moment pentru aplicarea unei astfel de masuri. „Am discutat in sedinta de guvern de joi acest subiect. Deocamdata, nu avem o solutie tehnica. Sigur, acestea sunt masuri prin care si noi ne-am gandit, si facem apel la populatie, sa reducem risipa si sa fie…