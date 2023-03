Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca Agenția de rating Fitch a revizuit perspectiva de țara a Romaniei de la negativa la stabila, susținand ca decizia reprezinta un semnal de incredere in perspectivele de creștere economica ale țarii.

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis sambata un mesaj, cu prilejul Zilei Poliției Romane. „Putem considera ca Politia Romana si-a atins obiectivele atunci cand prezenta in orice mediu a uniformei albastre inspira incredere si siguranta, pentru societatea noastra, care are atat de multa nevoie de stabilitate,…

- Agentia de rating Fitch a reconfirmat ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si a revizuit perspectiva de tara de la negativa la stabila, a anuntat, sambata, Ministerul Finantelor.

- Agentia de rating Fitch a reconfirmat ratingul suveran al Romaniei si a revizuit perspectiva de tara de la negativa la stabila, anunta Ministerul Finantelor, precizand ca decizia este determinata de stabilizarea datoriei publice si implementarea unor politici menite sa asigure o consolidare fiscala…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi ca nu exista alta solutie decat pastrarea in continuare a stabilitatii politice in Romania, iar reformele din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) au fost asumate de tara noastra in momentul cel mai oportun."Nu avem alta sansa decat sa luptam in…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, joi, la evenimentul prilejuit de implinirea a 30 de ani de activitate a AmCham Romania, ca la urmatoarea astfel de activitate il va trimite pe robotul ION, in care are „foarte mare incredere”.

- Agentia de evaluare financiara Moody's Investors Service a anuntat marti ca a inrautatit perspectiva atribuita sistemului bancar al SUA de la stabila la negativa, citand riscurile ridicate pentru sector dupa turbulentele provocate de colapsul Silicon Valley Bank (SVB), care a alimentat temerile privind…

- ”Investitorii demonstreaza incredere in economia romaneasca: in 2022, investitiile nete in economie au fost de 150,1 miliarde lei, in crestere cu 8,5% fata de anul precedent, potrivit Institutului National de Statistica. Aceste investitii in dezvoltare vor conserva locurile de munca ale romanilor si…