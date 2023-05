Stiri pe aceeasi tema

- Greva generala din invatamant va fi declansata luni, 22 mai si va continua pana cand sindicalistii vor primi din partea Guvernului o solutie credibila, care sa ofere perspective foarte clare, a declarat duminica presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret", Marius Ovidiu Nistor, la…

- Video | Ce l-a transmis premirul Ciuca sindicaliștilor din invațamant: Prioritatea este educatia, ea ramane in topul asumarilor noastre, la nivelul coalitieiPrioritatea Executivului este Educatia, aceasta fiind unul din domeniile prioritare ale coalitiei guvernamentale, a declarat, duminica, premierul…

- Premierul Nicolae Ciuca va discuta miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentantii sindicatelor din educatie, potrivit unui comunicat al executivului. Intalnirea are loc in timp ce in școli se desfașoara o greva de avertisment intre orele 11.00 și 13.0

- Sindicatele din Educatie amenința cu greva generala tocmai din cauza planurilor Guvernului de a ingheta salariile și angajarile. Azi vor picheta Palatul Victoria, iar pe 10 mai e anunțat un mars de protest in Capitala.