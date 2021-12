Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marți inainte de inceperea ședinței de Guvern ca trebuie accelerata viteza indeplinirii obiectivelor asumate prin PNRR. „Doresc sa subliniez ca vom continua sa avem o discuție foarte aplicata legata de indeplinirea țintelor asumate de Romania prin PNRR. Este cel mai…

- Premierul Nicolae Ciuca a susținut, de la tribuna Parlamentului, ca incepand cu 1 ianuarie 2022, vor crește pensiile, salariile și alocațiile. ”Guvernul se va implica in programele sociale, pentru ca in centrul preocuparilor este cetațeanul. Pentru a proteja veniturile populației, am stabilit…

- Guvernul a adoptat in sedinta de vineri, 17 decembrie, la propunerea Ministerului Justitiei, Strategia Nationala Anticoruptie (SNA), marcand astfel indeplinirea unuia dintre obiectivele din domeniul Justitiei in PNRR.

- Guvernul a adoptat vineri Ordonanța de Urgența privind acordarea voucherelor de vacanța pentru bugetari, in cuantum de 1.450 lei, pana la data de 31 decembrie 2026. „Astazi, in cadrul ședinței de Guvern, a fost promovata reluarea acordarii voucherelor de vacanța pentru angajații din sectorul…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, la inceputul sedintei de Guvern de vineri, ca urmeaza sa adopte Strategia Nationala Anticoruptie, asumata prin PNRR, si a precizat ca guvernantii pregatesc instrumentele de lucru pentru a atrage cele aproape 50 de miliarde de euro din cadrul financiar multianual 2021-2027.

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, la inceputul sedintei de Guvern, ca urmeaza sa se stabileasca TVA 5% de la 1 ianuarie, pe perioada iernii, pentru energia termica livrata populatiei, scolilor, spitalelor si altor institutii. De asemenea, o alta masura pe care Guvernul o va lua este in privinta programului…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, joi, in cadrul unui forum, ca antreprenorul roman onest nu trebuie sa plimbe hartii, avize si nici sa fie nevoit sa dovedeasca mereu statului faptul ca este corect. Prim-ministrul mai spune ca orice antreprenor trebuie lasat sa-si administreze afacerea, datoria statului…

- ”Azi a inceput primul audit oficial, unde Comisia va monitoriza jaloanele si tintele asumate. Vom avea mai multe intalniri cu Comisia Europeana in aceste zile, iar impreuna cu celelalte ministere responsabile le vom prezenta stadiul in care ne aflam si ce am reusit sa punem in aplicare de la aprobarea…