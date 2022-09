Stiri pe aceeasi tema

- Dunarea a ajuns la unul dintre cele mai scazute niveluri din ultimul secol, din pricina secetei grave cu care se confrunta Europa, relateaza Reuters, evidențiind ca in apropiere de Prahovo – orașul-port fluvial din Serbia – au ieșit la iveala epavele a zeci de nave de razboi germane incarcate cu explozibil,…

- Echipe de pompieri din Romania, Germania, Polonia, Austria sunt pe drum pentru a sprijini personalul francez din prima linie de intervenție, in urma unei cereri de asistența din partea Franței prin intermediul mecanismului de protecție civila al UE. In plus, Comisia Europeana a trimis patru avioane…

- Avem convingerea ca pasagerii Blue Air au citit interviul transmis de CEO-ul companiei, respectiv promisiunea: “Noi facem toate eforturile ca pasagerii noștri sa nu simta aceste lucruri care sunt practic in afara controlului nostru și cu siguranța și de acum incolo, pe toți pasagerii care au bilete…

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat ca rata de absorbtie a fondurilor europene de 64,5- plaseaza Romania la un nivel egal cu Germania si foarte aproape de Franta (65-), depasind state membre vechi precum Belgia (59-), Italia, Spania ori Olanda (fiecare cu putin peste 56-). „De cand PNL a preluat postul…

- PSD cere intr-un comunicat de presa emis luni reluarea discuțiilor in coaliția de guvernare cu PNL și UDMR pentru plafonarea prețurilor la energie. ”Se impune reluarea, la nivelul coaliției de guvernare, a discuțiilor privind aplicarea reglementarii prețurilor la energie și gaze in Romania, pe o perioada…

- ”PSD sustine ca se impune reluarea, la nivelul coalitiei de guvernare, a discutiilor privind aplicarea reglementarii preturilor la energie si gaze in Romania, pe o perioada limitata. PSD revine cu aceasta solutie, prezentata inca de la inceputul anului, deoarece realitatea economico-sociala o impune.…

- Premierul Nicolae Ciuca, a transmis marți, 12 iulie, ca nu vor fi probleme cu stocurile de gaze și ca va fi acoperit necesarul energetic pentru iarna. „Depozitele de gaz metan ale tarii sunt 47% pline”, a scris șeful Guvernului pe Facebook, precizand ca țara noastra a depașit deja ținta fixata de Comisia…

- Potrivit Executivului, in cadrul reuniunii, au fost prezentate elementele de dialog cu Comisia Europeana realizate dupa depunerea de catre tara noastra a primei cereri de plata aferente PNRR, in valoare de 3 miliarde de euro. ”Cu acelasi prilej, participantii au prezentat stadiul procedurilor de validare…