- „Am votat astazi Legile Justiției in Senatul Romaniei. Noul pachet de legi a fost adoptat de Parlament și va merge la promulgare.Cele trei legi care au primit votul camerei decizionale astazi reprezinta un angajament asumat prin PNRR și un obiectiv important in ridicarea MCV. Pun bazele unei adevarate…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, luni seara, ca noul ministru al Educatiei, Ligia Deca, are toata sustinerea, astfel incat noile legi ale educatiei sa ajunga in Parlament pana la sfarsitul acestei luni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat sambata, la Sofia, unde participa la ceremonia de lansare a exploatarii comerciale a interconectorului de gaz natural Grecia-Bulgaria, ca este nevoie de investitii in ceea ce priveste interconectivitatea atat intre tarile membre ale Uniunii Europene, dar si cu tari…

- Noile legi ale Justitiei lasa deschisa din nou posibilitatea incheierii de protocoale secrete intre serviciile de informatii si institutiile judiciare, a sustinut judecatoarea Dana Girbovan, presedinta Curtii de Apel Cluj, in cadrul unei conferinte organizate, vineri, de Centrul de Resurse Juridice.…

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut ca proiectul de buget pentru anul viitor sa fie gata pentru prima lectura in luna octombrie, ”astfel ca in noiembrie sa intre la analiza și vot in Parlament”.

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, la Reuniunea anuala a Diplomatiei, ca agresiunea rusa ne a reamintit tuturor ca principiile care fundamenteaza UE si parteneriatul euroatlantic sunt importante si trebuie sustinute.Agresiunea rusa ne a reamintit tuturor ca principiile care fundamenteaza Uniunea Europeana…

- „Toata aceasta schema de plafonare creeaza haos si distruge incet dar sigur sectorul energetic si economia romaneasca. Asta se intampla cand un guvern incompetent intra cu bocancii in piata! Noile modificari scot din schema de plafonare sute, mii de companii care pana acum au beneficiat. Consecintele…

- Guvernul creeaza 13 funcții noi la nivel de ministere și alte 3 la Cancelaria de Stat, care se vor ocupa de subiectul integrarii Republicii Moldova la Uniunea Europeana. Potrivit unui proiect de hotarare, care urmeaza sa fie supus dezbaterilor, cei 13 angajați vor indeplini funcția de adjunct al secretarului…