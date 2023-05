Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, joi, la Cluj-Napoca, ca nu va promite profesorilor niciodata ceva ce nu se poate realiza. Premierul si-a aratat disponibilitatea la dialog, dar a facut apel la cei implicati „sa inteleaga contextul in care ne aflam”.

- E a patra zi de greva generala, iar astazi profesorii ies in strada. Aproape 15.000 de angajati din Invatamant vor participa azi la un miting de amploare in Piata Victoriei. Patru ministri s-au intalnit cu reprezentantii dascalilor pentru a gasi o solutie la criza fara precedent din Educatie. Premierul…

- Premierul Nicolae Ciuca apeleaza la rabdarea sindicatelor din Educație. Acesta a transmis, miercuri, ca orice intervenție care ar fi facuta acum va trebui corectata prin legea salarizarii. „Ceea ce i-am rugat pe reprezentanții din sindicate a fost sa ințeleaga ca orice intervenție a noastra acum va…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, marti, dupa discutiile cu reprezentantii parintilor si a elevilor, ca revendicarile salariale ale profesorilor vor fi rezolvate in legea salarizarii unitare pe care Ministerul Muncii o va finaliza pana la 15 iulie. ”Reiterez disponibilitatea mea si a intregului aparat…

- Premierul Nicolae Ciuca a spus, astazi, ca se va intalni cu reprezentanții parinților și ai elevilor „pentru a rezolva problema”. „Este foarte clar pentru noi toți ca nu putem vedea profesorii in alta parte decat la catedra, iar pe copiii noștri, elevi sau studenți, in banci sau in amfiteatre. Nu cred…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, dupa negocierile eșuate cu sindicaliștii din Educație, ca singurii care au de pierdut daca greva generala se declanșeaza luni vor fi parinții și elevii, adaugand ca urmeaza examenul de capacitate și bacalaureatul, iar "cu aceste lucruri nu avem voie sa ne jucam".

- Premierul Nicolae Ciuca se intalneste duminica, la Palatul Victoria, cu sindicatele din Educatie, pentru a discuta pe marginea revendicarilor acestora și a incerca sa stopeze greva profesorilor.Consultarile sunt programate sa inceapa la ora 14,00, potrivit Biroului de presa al Guvernului. Sambata, premierul…

