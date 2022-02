Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a oferit o prima reacție la anunțul SUA referitor la trimiterea de trupe suplimentare pe teritoriul Romaniei. „Este o masura asiguratorie la care ne așteptam. Astazi s-a facut anunțul formal, ca atare in perioada urmatoare, in conformitate cu planurile de deplasare,…

- Noi imagini din satelit dezvaluie amploarea consolidarii militare a Moscovei. Imaginile vin la o zi dupa ce președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy a folosit o conferința de presa cu Boris Johnson pentru a avertiza ca orice razboi nu se va limita la Rusia și Ucraina. „Acesta va fi un razboi european.…

- Administratia Joseph Biden a decis transferul a aproximativ 1.000 de militari americani din Germania in Romania, in cadrul masurilor de consolidare a apararii flancului estic al NATO, pe fondul crizei dintre Rusia si Ucraina, afirma oficiali de la Washington citati de agentia Associated Press. Conform…

- Presedintele american Joe Biden a aprobat in mod oficial o desfasurare suplimentara de trupe in Europa de Est, iar Pentagonul urmeaza sa anunte o desfasurare de trupe in ”zilele urmatoare”, inclusiv in Romana,, declara oficiali americani CNN.

- Premierul Nicolae Ciuca a discutat joi, 20 ianuarie, cu prim-ministrul Republicii Moldova, Natalia Gavrilita, despre posibilitatea ca Romania sa sprjine țara vecina cu cantitațile de pacura necesare in cazul in care compania rusa Gazprom va opri livrarea gazelor, potrivit unui comunicat de presa al…

- Premierul Nicolae Ciuca raspunde printr-un mesaj in limba franceza pe Twitter la anuntul presedintelui Frantei Emmanuel Macron privind trimiterea de trupe in Romania, salutand calduros "aceasta dovada de fraternitate in contextul Parteneriatului nostru strategic". "Presedintele Frantei Emmanuel Macron…

- Premierul Nicolae Ciuca a salutat decizia Frantei de a aduce trupe militare pe teritoriul Romaniei in cadrul misiunilor NATO, precizand ca decizia lui Emmanuel Macron este o „dovada de fraternitate” in contextul parteneriatului strategic dintre cele doua state.

- Franta este pregatita sa apere granițele NATO din Europa de Est, in contextul conflictului militar dintre Rusia și Ucraina. Presedintele Emmanuel Macron s-a declarat dispus sa trimita trupe la misiunile NATO din Europa de Est, inclusiv in Romania. Președintele francez a afirmat, in discursul rostit…