- Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri, in deschiderea sedintei de Guvern, ca exista fonduri suficiente pentru plata la timp a pensiilor si a ajutoarelor pentru cetateni. Acesta a dat asigurari ca „nu exista nici cea mai mica urma de indoiala” privind acest aspect. „Am vazut stiri ca nu ar exista…

- Ministrul Muncii , Marius Budai, susține ca nu exista probleme cu plata pensiilor in acest an și nu vor fi nici anul viitor. Marius Budai a declarat luni ca nu sunt probleme in acest an cu plata pensiilor si nici anul viitor nu vor fi, insa a mentionat ca banii vor ajunge la pensionari cu cateva zile…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, la Prima TV, ca deficitul la fondul de pensii in acest an este de 11,9 miliarde de lei, dar ca anul viitor acest deficit este programat la 10,7 miliarde de lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Premierul Nicolae Ciuca a participat la reuniunea Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social care a avut loc, joi la Palatul Victoria. In cursul discutiilor au fost analizate propunerile patronatelor si sindicatelor legate de majorarea salariului minim pe economie incepand cu 1 ianuarie…

- Premierul Nicolae Ciuca da asigurari ca majorarea cu 12,5% a pensiilor la anul și aplicarea tuturor masurilor de sprijin agreate aseara in cadrul coaliției de guvernare nu vor genera dezechilibre bugetare. Cifrele au fost discutate din punct de vedere al abordarii tehnice, iar soluția trebuia sa fie…

- „Inflația e mai mare de 16%. Un varstnic nu iși permite sa mearga in vacanțe, se uita cu atenție la galantare și la prețurile de consum care au crescut cu 25%. Cu siguranța pensiile trebuie crescute pe lege cu 15%. Sunt de acord cu opiniile celor din PSD care spun ca pentru pensiile sub 2000 de lei…

- Premierul Nicolae Ciuca a prezidat reuniunea de astazi a Comitetului interministerial de coordonare a Planului Național de Redresare și Reziliența, la care au participat ca invitați și oficiali din partea Comisiei Europene.

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, la Arad, ca pensiile ar urma sa fie majorate cu 15 la suta sau cu alta cifra care sa acopere inflatia, incepand cu anul 2023. Declarația premierului vine in contextul in care atat PSD cat și PNL iși disputa in fața electoratului tema majorarii pensiilor și…