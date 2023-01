Stiri pe aceeasi tema

- „Avem un dialog foarte bun cu reprezentanții Comisiei Europene pentru clarificarea modului in care am indeplinit țintele și jaloanele incluse in cea de-a doua cerere de plata din PNRR, transmisa in luna decembrie a anului trecut. Acest proces va fi urmat de validarea partenerilor europeni și de incasarea,…

- Premierul Nicolae Ciuca a condus marți Reuniunea extraordinara a Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR) și a anunțat ca Romania are in pregatire a treia cerere de plata Plan. ”Avem un dialog foarte bun cu reprezentanții Comisiei Europene pentru…

- Romania nu poate trimite o cerere de plata la Comisia Europeana fara sa aiba jaloanele „limpezite”, iar un refuz ar putea avea repercusiuni inclusiv asupra cursului de schimb valutar, a declarat ministrul PNL al investitiilor si proiectelor europene, Marcel Boloș, la briefingul sustinut miercuri, 14…

- Premierul Nicolae Ciuca a solicitat, luni, in cadrul Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului National de Redresare si Rezilienta, ministerelor si institutiilor coordonatoare sa acorde prioritate maxima finalizarii celor 51 de jaloane si tinte din PNRR, asociate celei de-a doua cereri de…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi ca Austria și-a bazat votul impotriva aderarii Romaniei la Schengen pe ”cifre incorecte” legate de numarul migranților ilegali. Ciuca a mai spus ca ”regretam și nu ințelegem poziția inflexibila a Austriei”, adugand ca le mulțumește tuturor celor implicați in eforturile…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat vineri, 28 octombrie, la inceputul ședinței de Guvern, ca in urma discutiilor de la Bruxelles cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a ajuns la concluzia ca este nevoie de ajustari la PNRR, dar nu poate fi facuta o renegociere, pentru ca nu este timp.„Timp…

- Liderii PSD și PNL s-au reunit marți seara, 25 octombrie, intr-o ședința de coaliție la Vila Lac, in care au discutat despre PNRR, dar nu s-a abordat deloc subiectul inlocuitorului la Ministerul Apararii, dupa ce ministrul Vasile Dincu a demisionat, au declarat surse din coaliție pentru Libertatea.Suma…

- Premierul Nicolae Ciuca spune ca Romania va trimite, la finele lunii octombrie, o noua cerere pentru deblocarea de bani din PNRR, care inseamna 51 de ținte și jaloane ce trebuie respectate. Citește și: Reducerea la zero a poluarii: europenii sunt profund ingrijorați de calitatea aerului și solicita…