- Premierul Nicolae Ciuca i-a cerut miercuri, in sedinta de Guvern, ministrului Energiei, Virgil Popescu, un plan la nivelul Guvernului, dar și ca fiecare minister sa-si ia masuri de reducere a risipei la nivelul institutiilor statului. Termenul pentru aceste masuri este de doua saptamani. ”Asa cum am…

- Premierul Nicolae Ciuca si-a aratat sustinerea pentru dezvoltarea proiectelor in domeniul energiei nucleare, exprimandu-si increderea ca, in baza cooperarii cu expertii francezi, vor fi dezvoltate noi capabilitati de productie si vor fi consolidate cele existente. Declarațiile au fost facute in cadrul…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, la Suceava, ca Romania isi poate asigura cea mai mare parte din nevoia de energie din surse interne, motiv pentru care autoritațile nu iau in calcul niciun „scenariu sumbru” pentru la iarna, informeaza Agerpres . „Asa cum arata datele in momentul de fata,…

- Niculae Havrileț: Romania are resurse energetice pentru a trece de iarna Niculae Havrilet. Foto: captura video. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (18 august, ora 8:29) - Emisiunea: "Apel matinal" - Realizator: Daniela Petrican, Catalin Cîrnu. Daniela Petrican: Executivul…

- Premierul Nicolae Ciuca și ministrul Energiei, Virgil Popescu, au explicat ca s-a ajuns la aproape 60% nivel de umplere a stocurilor de gaze. Totuși, Virgil Popescu a explicat ca se negociaza importuri de gaze din SUA, Emiratele Arabe Unite sau Azerbadjan. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri, in contextul fenomenelor extreme din Romania, ca este nevoie ca la nivelul Guvernului, prin ministerele linie, sa fie asigurata o activitate coordonata cu autoritațile locale. In acest sens, el le-a cerut miniștrilor sa pregateasca un plan „cat se poate…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat marți ca depozitele de gaz ale Romaniei sunt in prezent la 41% din capacitate, dar ca procentul va ajunge la 80% pana la 1 noiembrie. „Exista o decizie la nivelul UE și fiecare țara membra trebuie sa intre in iarna cu 80% din capacitatea de depozitare. In momentul de…

- Premierul Nicolae Ciuca le-a cerut, miniștrilor Energiei și celui de Finanțe sa verifice „elementele de preț la carburanți”, pentru „a avea o decizie privind modul in care s-a ajuns la acest nivel al prețurilor la carburanți”. Guvernul are pe ordinea de zi adoptarea ordonanței anti-specula. „Vom aproba…