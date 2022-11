Premierul Nicolae Ciuca: Avem nevoie de hidrocentrale, sunt bani ai Romaniei care au fost investiti“

Guvernul va sustine reaprobarea in Parlament a proiectului privind constructia de hidrocentrale mici pe arii protejate, dupa ce vor fi corectate elementele neclare declarate neconstitutionale de Curtea Constitutionala, a afirmat premierul Nicolae Ciuca, mentionand ca Romania are nevoie de energie, conform Agerpres.roCurtea s a pronuntat ieri pe principiul bicameralismului, motiv pentru care in momentul in care vom avea publicata motivarea Curtii se va intoarce in Parlament. Guvernul va sustine c ...