- Parlamentul Romaniei a adoptat majorarea la 22 de lei zi a alocatiei de hrana pentru copiii si tinerii din sistemul de protectie speciala. Informatia a fost confirmata de premierul Romaniei, Nicolae Ciuca. Acesta a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care aprecizaza aceasta decizie a Parlamentului.…

