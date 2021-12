Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca anunta ca o nominalizare pentru functia de ministru al Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, devenita vacanta dupa demisia lui Florin Roman, va fi facuta in cel mult doua saptamani. “Tinand cont de valtoarea activitatilor care au fost in acest interval de timp, am considerat…

- Presedintele Klaus Iohannis a luat act de demisia lui Florin Roman din functia de ministru al Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii si l-a desemnat interimar pe Virgil Popescu, a transmis vineri Administratia Prezidentiala.

- Ministrul PNL al Energiei, Virgil Popescu, a fost propus pentru funcția de ministru interimar la ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, dupa ce Florin Roman a demisionat, se arata intr-un comunicat al Guvernului condus de Nicolae Ciuca.„Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a luat act de demisia…

- Premierul Nicolae Ciuca i-a cerut ministrului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Florin Roman, sa clarifice cat mai curand acuzatiile de plagiat care-i sunt aduse cu privire la lucrarea de masterat, potrivit surselor Digi24.ro.

