Stiri pe aceeasi tema

- Primele loturi de carduri pe care vor fi virate ajutoarele financiare acordate persoanelor aflate in situatii de deprivare materiala sau risc de saracie au fost distribuite astazi, 10 iunie, de Posta Romana. Urmatorul lot, de aproape 300.000 de carduri, va fi livrat de angajatii postali saptamana viitoare,…

- Primele carduri catre romani pe care vor fi incarcate voucherele sociale in valoare de 250 lei au fost distribuite incepand de vineri, iar incarcarea voucherelor pe carduri se va face dupa ce se incheie procesul de distribuire, incepand cu data de 20 iunie 2022, spune premierul.

- Primele carduri catre romani pe care vor fi incarcate voucherele sociale in valoare de 50 de euro (circa 250 lei) au fost distribuite incepand de vineri. Premierul Nicolae ciuca a transmis intr-o postare pe Facebook faptul ca incarcarea voucherelor pe carduri se va face dupa ce se incheie procesul de…

- Primele carduri pe care vor fi incarcate voucherele sociale in valoare de 250 lei au fost distribuite, incepand de vineri, de Posta Romana, iar incarcarea voucherelor pe carduri se va face dupa ce se incheie procesul de distribuire, incepand cu data de 20 iunie, arata un mesaj al premierului Nicolae…

- Primele carduri pe care vor fi incarcate voucherele sociale in valoare de 250 lei au fost distribuite, incepand de vineri, de Posta Romana. Incarcarea voucherelor pe carduri se va face dupa ce se incheie procesul de distribuire, incepand cu data de 20 iunie, transmite premierul Nicolae Ciuca intr-un…

- Potrivit lui Valentin Stefan, directorul general al Companiei Nationale „Posta Romana”, voucherele sociale vor fi distribuite de indata ce ce acestea vor fi primite. Reprezentantul instituției a subliniat ca, pana astazi, Poșta Romana nu a primit niciun card. „Posta Romana va distribui voucherele…

- Primele carduri pe care vor fi incarcate voucherele de 250 lei vor fi emise si distribuite romanilor, in cadrul programului guvernamental „Sprijin pentru Romania”, incepand cu data de 1 iunie.Peste 2,5 milioane de romani vor primi, incepand de miercuri, vouchere sociale pentru achizitia de produse alimentare.…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat ca extragerea primelor gaze naturale din Marea Neagra ar putea avea loc in acest an, precizand ca in urmatoarea perioada incep investitiile in perimetrul Neptun Deep, dar si cele legate de exploatarea gazelor de la mare adancime. Fii la curent cu cele mai…