- Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri ca ANRE trebuie sa rezolve problema aparuta dupa ce furnizorii de energie electrica susțin ca legea plafonarii prețurilor la energie și gaze ar obliga toți clienții casnici sa trimita declarații pe proprie raspundere pentru a putea beneficia de prețurile…

- Furnizorii de energie electrica atrag atenția ca toți clienții casnici ar trebui sa trimita, potrivit legii votate in Parlament, o declarație pe propria raspundere pentru a beneficia de prețurile plafonate la energia electrica, informeaza economica.net. Legea in cauza este acum la promulgare. „Din pacate,…

- Legea privind plafonarea prețurilor la energie electrica a fost adoptata de plenul Camerei Deputaților. Clienții casnici vor plati 0,68 lei/kWh pentru un consum mediu lunar care este mai mic de 100 KWh inclusiv.

- Legea a fost adoptata cu 177 de voturi pentru, 77 impotriva și 11 abțineri. Camera Deputaților este for decizional, iar legea va ajunge pe masa președintelui Klaus Iohannis pentru a fi promulgata.Prețul final facturat plafonat de catre furnizorii de energie electrica va fi, potrivit amendamentelor adoptate:-…

- Din cauza modificarilor succesive la ordonanta privind plafonarea facturilor la energie, notificarile pentru lunile septembrie si octombrie vor veni cu intarziere, spun responsabilii din domeniu. Motivul este ca furnizorii nu au avut timp sa modifice softurile pentru incadrarea consumatorilor in categoriile…

- Furnizorii vor intarzia cu emiterea facturilor pentru luna septembrie, ținand cont de modificarile in ceea ce privește modul de calcul al facturilor. Dana Daraban, director executiv al Federației Asociațiilor Companiilor de Utilitați din Energie (ACUE), a explicat ca furnizorii nu au avut timp sa iși…

- Amendamentele aprobate in Senat, la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 119/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 27/2022 privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale, care a…

- Liberalii se reunesc, de la ora 11.00, intr-o ședința in care vor discuta despre modificarile aduse ordonantei de urgenta privind plafonarea preturilor la energie, in condițiile in care au venit noi solicitari pentru plafonare, de la reprezentanții cultelor și de la furnizorii