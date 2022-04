Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au crescut luni dimineata cu pana la 7%, pe fondul intensificarii temerilor cu privire la aprovizionarea cu gaze, din cauza unor noi sanctiuni care ar urma sa fie impuse Rusiei, transmite Bloomberg, citata de Agerpres. Unele tari membre ale Uniunii Europene…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, duminica, un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a Francofoniei, in care a facut apel la solidaritate, mai ales in contextul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina și al crizei umanitare generate de acesta. „Guvernul Romaniei se alatura francofonilor din intreaga…

- Uniunea Europeana a aprobat, marți, noi sancțiuni impotriva Rusiei din cauza invadarii Ucrainei, printre acestea numarandu-se interdicții privind investițiile in sectorul energetic rusesc, exporturile de bunuri de lux și importurile de produse din oțel din Rusia, anunța Reuters. Noul set de restricții…

- In cea de-a 15-a zi de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, continua bombardamentele in mai multe orașe. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost ținta rușilor, iar mai multe femei gravide au fost ranite. 17 persoane au fost ranite dupa lovitura aeriana a Rusiei care ar fi lovit spitalul de copii…

- Premierul canadian, Justin Trudeau, a anuntat o „serie de sanctiuni” economice impotriva Rusiei „pana cand integritatea teritoriala a Ucrainei va fi restabilita”. In special, Canada va „interzice canadienilor sa efectueze orice tranzactii externe” cu teritoriile separatiste pro-ruse Lugansk si Donetk…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a susținut, marti seara, declaratii cu privire la ultimele evolutii ale crizei ucrainene, și a anunțat un prim set de sanctiuni impotriva Rusiei. „Este inceputul unei invazii a Ucrainei. Voi anunța sancțiuni mult mai ample decat am facut-o in 2014. Daca Rusia continua cu…

- Uniunea Europeana va decide, marti, primele sanctiuni impotriva Rusiei, dupa recunoașterea regiunilor separatiste Donețk și Lugansk din estul Ucrainei, a anuntat seful diplomatiei europene, Josep Borrell, potrivit AFP. „Trupele ruse au intrat in Donbas, iar noi consideram ca Donbas face parte din Ucraina.…

- Statele Unite au anuntat ca Rusia continua sa-si consolideze prezenta militara la granitele Ucrainei, intr-un moment in care Franta pretinde ca are angajamente de la Kremlin, astfel incat sa nu existe o „escaladare” suplimentara, relateaza AFP. „Am continuat sa observam, inclusiv in ultimele 24 de ore,…