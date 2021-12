Stiri pe aceeasi tema

- Masura introducerii certificatului verde la locul de munca nu va fi adoptata de Guvern pana la sfarsitul acestui an, a declarat, miercuri, la Horezu, in judetul Valcea, premierul Nicolae Ciuca.

- Liderii coaliției de guvernare, Marcel Ciolacu, Florin Cițu și Kelemen Hunor, au fost chemați, luni, de premierul Nicolae Ciuca, la discuții, la sediul Guvernului. Premierul Nicolae Ciuca urmeaza sa se intalneasca, luni, la 11.30, la Guvern, cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, cu liderul PNL, Florin Cițu…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, in sedinta de guvern, ca vrea ca pana pe 24 decembrie, bugetul de stat pe 2022 sa fie finalizat si aprobat. Seful Executivului a spus ca a avut o discutie cu ministrul Finantelor Publice, Adrian Caciu, pe acest subiect. „Am discutat cu domnul ministru Caciu.…

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat marti ca a avut discutii cu ministrul Sanatatii Alexandru Rafila, la finalul saptamanii trecute, si despre certificatul verde si a convenit cu acesta niste solutii prin care certificatul verde la locul de munca sa fie reintrodus in dezbatere

- Certificatul verde la locul de munca revine in dezbaterea Parlamentului, a anunțat premierul Nicolae Ciuca. Șeful guvernului a precizat ca a discutat cu ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, despre acest subiect. Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca in momentul in care actul privind certificatul verde…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat vineri ca rata vaccinarii scade din cauza faptului ca parlamentarii intarzie sa adopte certificatul verde. „Considerati ca intarzierea adoptarii certificatului verde in Parlament descurajeaza vaccinarea?”, a fost intrebat Arafat, intr-o conferința de presa.…

- Guvernul a adoptat o noua hotarare pentru introducerea certificatului verde la malluri și alte magazine nealimentare. Va fi permis accesul doar pentru persoanele vaccinate sau cele care au trecut prin boala. Si la hoteluri si pensiuni au acces doar persoanele vaccinate sau care au trecut prin boala.…