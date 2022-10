Stiri pe aceeasi tema

- "Romania a mai facut inca un pas catre admiterea in Spațiul Schengen: Parlamentul European a votat o rezoluție prin care cere Consiliului Uniunii Europene sa aprobe intrarea țarii noastre in spațiul de libera circulație. Votul covarșitor in favoarea cauzei Romaniei a venit pe fondul susținerii pe care…

- Premierul Nicolae Ciuca a facut declarații dupa votul de marți din Parlamentul European referitor la admiterea Romaniei in Schengen, spunand ca rezoluția reconfirma faptul ca ”așteptarile noastre de a adera la Schengen sunt justificate și legitime. Condițiile necesare sunt indeplinite. Decizia ar trebui…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a anunțat, intr-un mesaj postat duminica pe Facebook , ca a adresat o solicitare scrisa catre președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, prin care cere sancționare lui Guido Reil, europarlamentar german, pe care il acuza de antiromanism pentru declarațiile…

- Vlad Botoș, europarlamentar USR, l-a criticat pe colegul sau german, Guido Reil, dupa ce acesta a comparat țara noastra cu Vestul Salbatic și a cerut respingerea aderarii Romaniei la Schengen. De la tribuna Parlamentului European, el i-a replicat acestuia in germana: „Este o nerușinare”. „Ați jignit…