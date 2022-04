Premierul Nicolae Ciucă a găsit soluția ieșirii României din criză Premierul Nicolae Ciuca a punctat, azi, care ar fi soluțiile de ieșire din situația de criza pe care toata lumea, inclusiv Romania, o traverseaza. Ciuca a afirmat luni ca intr-o situatie de criza, precum cea pe care o traverseaza si Romania, singura solutie sunt investitiile, iar rolul Guvernului este de a le sprijini prin politici publice avand ca scop asigurarea stabilitatii si dezvoltarea economica. „Intr-o situatie de criza, asa cum am afirmat, este limpede ca singura solutie sunt investitiile. (…) Trebuie subliniat ca romanii au avut de infruntat o criza sanitara, apoi a venit criza economica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

