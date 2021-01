Premierul Nicola Sturgeon anunţă că Scoţia reintră în lockdown de la miezul nopţii Scotia va intra intr-un nou lockdown de la miezul noptii de luni spre marti, pe tot parcursul lunii ianuarie, pentru a lupta impotriva crizei COVID-19, care a escaladat, a anuntat prim-ministrul Nicola Sturgeon, transmite Reuters. Sefa guvernului scotian a declarat in parlamentul de la Edinburgh ca, de la miezul noptii, oamenii vor avea obligatia de a ramane acasa, cu exceptia deplasarilor in scopuri esentiale, in mod similar cu lockdown-ul impus la inceputul pandemiei, in martie 2020. 'Situatia (...) este extrem de serioasa', a spus Nicola Sturgeon, aratand ca noua varianta de coronavirus,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

