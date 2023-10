Stiri pe aceeasi tema

- La trei zile dupa ofensiva masiva lansata de miscarea islamista palestiniana Hamas, premierul israelian, Benjamin Netanyahu, cere formarea unui „guvern de uniune nationala”, relateaza AFP. „Le cer liderilor opozitiei sa formeze imediat un guvern de uniune nationala de urgenta, fara conditii prealabile”,…

- La trei zile dupa ofensiva masiva lansata de miscarea islamista palestiniana Hamas, premierul israelian, Benjamin Netanyahu, cere formarea unui „guvern de uniune nationala”, relateaza AFP. „Le cer liderilor opozitiei sa formeze imediat un guvern de uniune nationala de urgenta, fara conditii prealabile”,…

- La trei zile dupa ofensiva masiva lansata de miscarea islamista palestiniana Hamas, premierul israelian, Benjamin Netanyahu, cere formarea unui „guvern de uniune nationala”, relateaza AFP. „Le cer liderilor opozitiei sa formeze imediat un guvern de uniune nationala de urgenta, fara conditii prealabile”,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut luni, 9 octombrie, formarea unui "guvern de uniune nationala", in a treia zi a ofensivei masive lansate de miscarea islamista palestiniana Hamas, care s-a soldat cu cel putin 900 de morti in Israel pana acum, scrie AFP, preluata de Agerpres."Le cer liderilor…

- Yair Lapid, fostul premier interimar al Israelului și actualul lider al opoziției din Israel, are origini in județul Salaj. Potrivit Ambasadei Israelului in Romania, bunicii materni ai premierului sunt originari din orașul Cehu Silvaniei și sunt urmași ai unei familii de rabini. In contextul actualei…

- Liderul opozitiei israeliene, fostul premier Yair Lapid, i-a propus premierului Benjamin Netanyahu formarea unui guvern de criza, in urma atacului-surpriza al militantilor Hamas asupra Israelului, relateaza dpa.

- Liderul opozitiei israeliene, fostul premier Yair Lapid, i-a propus premierului Benjamin Netanyahu formarea unui guvern de criza, in urma atacului-surpriza al militantilor Hamas asupra Israelului, relateaza dpa."Nu vreau sa ma preocup cu cine e de vina si de ce am fost luati prin surprindere", a…

- Presedintele american Joe Biden a asigurat sambata ca Statele Unite sunt gata sa ofere Israelului „toate mijloacele de sprijin adecvate” in urma atacului miscarii palestiniene islamiste Hamas, avertizand totodata „orice alta parte ostila Israelului” sa nu incerce sa profite, relateaza Reuters citand…