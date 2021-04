Premierul, nemulțumit de creșterea cheltuielilor de personal. I-a cerut socoteală ministrului Finanțelor Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, ca executia bugetara pe primele doua luni ale acestui an arata o crestere a cheltuielilor de personal și i-a cerut ministrului Finanțelor o analiza. „Pentru executia bugetara pe primele doua luni si ceea ce avem preliminar pe luna martie ne arata o crestere a cheltuielilor de personal. I-am cerut […] The post Premierul, nemulțumit de creșterea cheltuielilor de personal. I-a cerut socoteala ministrului Finanțelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

