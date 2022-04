Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova este alaturi de Ucraina si cetatenii ucraineni inca din primele zile de razboi cu sprijin si ajutoare umanitare, insa pentru asistența pe plan militar exista tari mult mai bine dotate, a declarat prim-ministrul Natalia Gavrilita in cadrul unei conferinte de presa, dupa sedinta de astazi…

- Aleksandr Kalinin, un politician controversat din R. Moldova, fost candidat la alegerile prezidentiale din 2020, liderul „Partidul Regiunilor”, o formatiune politica prorusa, a lansat mai multe falsuri intr-un interviu pentru portalul rus de stiri pravda.ru. Aleksandr Kalinin a declarat…

- Pentru ca Republica Moldova a primit și primește foarte mulți refugiați din Ucraina – unii ramanand aici, alții tranzitand Moldova spre alte țari din Uniunea Europeana – Romania a trimis un convoi de camioane incarcate cu peste 50 de tone de ajutor umanitar. Acesta e deja in apropiere de Republica Moldova.…

- Iohannis se afla in vizita la Chișinau și declara ca Romania este alaturi de Republica Moldova. Declarațiile Președintelui Romaniei „Am venit astazi la Chișinau, impreuna cu premierul Nicolae Ciuca, cu un mesaj puternic: Romania este alaturi de Republica Moldova și de toți cetațenii sai, așa cum a fost…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a anuntat luni un „ajutor umanitar imediat” de 100 de milioane de euro pentru Ucraina si Republica Moldova, ajutor ce va consta in alimente, apa, materiale sanitare si materiale pentru realizarea de adaposturi pentru refugiatii care fug de razboiul din Ucraina,…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken se afla duminica in vizita in Republica Moldova, in cadrul unui turneu mai amplu in estul Europei, dupa invazia rusa in Ucraina. Inaltul diplomat american a afirmat ca multe țari depun un efort foarte mare pentru a-i ajuta pe refugiații ucraineni, insa „povara…

- Dupa intrevedere, la ora 11.15, cei doi demnitari vor susține o conferința de presa comuna, in incinta Președinției, se mai spune in comunicatul citat.Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut vineri seara o discutie telefonica cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a informat Serviciul…

- Daca in Romania au intrat, de la inceputul razboiului din Ucraina, conform datelor oficiale, 57.000 de refugiați din Ucraina, in Moldova au intrat peste 70.000 de astfel de cetațeni. In ambele țari, cei mai mulți dintre acești cetațeni ucraineni sunt in tranzit, ei indreptandu-se spre alte state din…