- Emiratele Arabe Unite (EAU) au inregistrat vaccinul rusesc anti-COVID-19 Sputnik V, a anuntat joi Fondul de Investitii Directe din Rusia (FIDR), citat de EFE, potrivit Agerpres. "Vaccinul Sputnik V a fost inregistrat in regim de urgenta de EAU in urma rezultatelor celei de-a treia faze a studiilor…

- In plina campanie de vaccinare impotriva COVID-19, medicii trag un semnal de alarma asupra numarului redus de vaccinari anti-gripale, mai ales in condițiile in care de luna viitoare se vor redeschide școlile și gradinițele. Societatea Naționala de Medicina Familiei (SNMF) amintește de posibilitatea…

- Romania solicita inca 8 mil. de doze de vaccin BioNTech/ Pfizer. Cițu: ”Asiguram dozele necesare pentru imunizarea cat mai multor cetateni care vor sa se protejeze de COVID-19” Premierul Florin Citu anunta ca a aprobat marti transmiterea catre Comisia Europeana a solicitarii ca Romania sa…

- Jumatate dintre angajații Institutului Marius Nasta se vor vaccina anti-covid. Imunizarea intr-unul dintre cele mai incercate spitale COVID din Capitala va incepe chiar in ultima zi din an, iar prima etapa se va termina dupa 2-3 zile.

- Guvernul Mexicului a anuntat ca va demara joi vaccinarile impotriva COVID-19, imunizand intr-o prima etapa personalul din domeniul sanitar dupa sosirea primului lot de doze in aceasta tara care se confrunta cu o crestere a numarului de infectari, informeaza Reuters. ''De maine,…

- Ziarul Unirea Marea Britanie a devenit prima tara din lume care a APROBAT vaccinul anti-COVID-19 al Pfizer/BioNTech pentru utilizare pe scara larga Marea Britanie e PRIMA ȚARA din lume care a a aprobat vaccinul anti-COVID-19 Pfizer/BioNTech pentru utilizare pe scara larga. MHRA, organismul britanic…

- Vaccinul indian impotriva Covid-19 ar putea fi lansat februarie 2021. Ultima etapa a studiilor clinice incepe luna aceasta. Vaccinul va fi lansat cu cateva luni mai devreme decat se estima, conform Reuters. Bharat Biotech, o companie privata care dezvolta vaccinul COVAXIN impreuna cu Consiliul guvernamental…

- Compania aeriana naționala TAROM are un plan de restructurare, analizat de Profit.ro, pentru care a estimat un cost de pana la 1,84 miliarde lei (aproximativ 380,3 milioane euro), din care solicita 923,6 milioane lei (aproximativ 190,8 milioane euro) ca ajutor de stat individual de restructurare din…