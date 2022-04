Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat despre bugetul pentru masa de Paște, premierul Nicolae Ciuca spune ca prețurile nu sunt tocmai accesibile, dar ele sunt fixate de oferta. „Nu am fost la piața. Ieri, a fost purtatorul de cuvant, l-am rugat sa mearga sa reprezinte guvernul. Am vazut prețurile, am vazut și bugetul pe care l-a…

- Premierul Nicolae Ciuca a spus, miercuri, ca soția sa se ocupa de masa de Paști și nu știe ce buget a alocat pentru sarbatoarea din acest an, iar preferințele sale culinare sunt cele ale unui ”om obișnuit”. Premierul a motivat lipsa de implicare aratand ca nu are cand.

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, luni, intr-un mesaj video, ca preturile la energie si gaz vor fi plafonate si compensate timp de un an de zile, incepand cu 1 aprilie. Guvernul va adopta pachetul de masuri in aceasta saptamana.

- Laura Negulescu, soția ministrului Energiei Virgil Popescu, este administrator și acționar principal la o firma, Lavist SRL, care deține trei benzinarii Petrom in județul Mehedinți, in localitațile Șimian, Cujmir și orașul Vanju Mare. Benzina și motorina standard s-au scumpit cu aproximativ 90 de bani…

- Premierul Nicolae Ciuca ocupa primul loc ca vizibilitate in ianuarie, a doua luna de mandat pentru Cabinetul sau, fiind urmat de ministrul Sanatatii Alexandru Rafila, care isi mentine si el pozitia din luna precedenta.