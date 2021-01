Premierul Mongoliei a demisionat după un scandal legat de COVID-19 Premierul Mongoliei a demisionat joi, a doua zi dupa o ampla manifestatie organizata in capitala tarii si care denunta modul in care au fost tratati o tanara mama bolnava de COVID-19 si copilul sau nou-nascut, informeaza AFP.



Mongolia a impus masuri de control stricte la frontiere si este foarte putin afectata de epidemie. Cu toate acestea, aparitia in noiembrie a primelor cazuri cu transmitere locala a dus la impunerea de carantine si restrictii, foarte impopulare.



Aceasta nemultumire s-a transformat in furie saptamana aceasta dupa difuzarea la televiziune a unei inregistrari…

Sursa articol: agerpres.ro

