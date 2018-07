Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, susține ca „unii reprezentanți ai Uniunii Europene” i-au scris SMS-uri in care ii transmiteau sa intervina in validarea alegerilor pentru primaria Chisinaului. In unul dintre mesaje ar fi primit și un ultimatum de doua zile, mai spune premierul, potrivit deschide.md.

Declarația a fost facut de prim-ministru in timpul unei conferințe de presa organizate de Partidul Democrat. Filip a menționat ca regreta suspendarea primei tranșe din asistența…