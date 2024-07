Stiri pe aceeasi tema

- Stimularea creșterii economice prin investiții masive, sub Guvernul condus de Marcel Ciolacu, produce efecte pozitive și in industria de prelucrare locala. Performanțele sectorului prelucrator au continuat sa se imbunatațeasca in luna mai, ajungand la cel

- Programul ”Rabla pentru tractoare” va fi lansat in Romania: Sprijin de pana la 20.000 de euro pentru fermieri Programul ”Rabla pentru tractoare” va fi lansat in Romania: Sprijin de pana la 20.000 de euro pentru fermieri Marcel Ciolacu, Premierul Romaniei, a anunțat in ședința de Guvern de joi, 30 mai…

- ”In primele patru luni ale acestui an am avut investitii si plati efectuate de 41 de miliarde de lei. Nu s-a intamplat niciodata in istoria Romaniei acest lucru. Acum cativa ani vorbeam de aceasta suma intregul buget de investitii al Romaniei. Aceasta face diferenta. Aceasta sustenabilitate venita…

- ​Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu produce an de an jucatori care debuteaza in campionatul național de la varste fragede, iar printre cei care s-au lansat de aici se numara Ianis Hagi, Florinel Coman, Alexandru Mitrița, Florin Tanase și Razvan Marin. Proiectul de la malul marii este tot…

- Qatar investește in Romania! Oficialii din Qatar și-au exprimat intenția de a investi peste 15 mld. dolari in economia romaneasca. Prim-ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu, a aflat acest lucru in timpul vizitei oficiale desfașurate recent in Statul Qatar. „Statul Qatar poate deveni un partener extrem…

- O mare companie are in plan sa faca investitii masive in Romania. Numai in 2024, au alocat peste 11 milioane de euro, de cinci ori mai mult decat in 2023, conform stiripesurse.ro. Lagardere Travel Retail face investitii de milioane de euro in Romania. Cu o prezenta de aproape 30 de ani in tara, se concentreaza…

- „Am venit cu domnul ministru sa vedem si lucrarile la Autostrada Moldovei. Nu putem vedea tabloul inchis decat facem si centurile oraselor importante din Moldova. Ce ma bucur mult este ca, in sfarsit, vorbim de autostrada Moldovei. Am vazut impreuna azi impreuna cu domnul ministru deja pe anumite portiuni…