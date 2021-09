Premierul Florin Citu a transmis felicitari pompierilor si a subliniat "daruirea si profesionalismul" acestora in indeplinirea misiunii de salvatori, intr-un mesaj adresat cu ocazia Zilei Pompierilor din Romania.



"Astazi este o zi speciala pentru pompierii din Romania, carora le dedicam in fiecare an ziua de 13 septembrie, ramasa in istoria nationala pentru actul eroic al pompierilor militari care, in 1848, au sarit in apararea revolutionarilor pasoptisti, in Batalia din Dealul Spirii. Cei care aleg acum sa devina pompieri dau dovada de acelasi curaj si multa empatie in misiunile…