- Ziarul Unirea Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, este infectat cu coronavirus: A fost testat pozitiv vineri Presa din Marea Britanie titreaza ca premierul Boris Johnson este infectat cu coronavirus. Primul ministru britanic a fost testat pozitiv vineri și anunțul a fost facut public. Acest lucru…

- Mijlocasul Mason Mount a fost, duminica, într-un parc din Londra, unde a jucat fotbal alaturi de Declan Rice (West Ham), el nerespectând astfel decizia clubului Chelsea prin care toti jucatorii trebuie sa stea în izolare.Jucatorii echipei Chelsea si staful medical sunt în…

- Chelsea a anuntat ca atacantul Callum Hudson-Odoi a fost testat pozitiv cu coronavirus. Jucatorul sustine, vineri, ca s-a vindecat, dar trebuie sa ramana in izolare, potrivit news.ro."Urmez recomandarile medicilor si raman in izolare in aceasta saptamana. Sper sa ne revedem curand pe teren.…

- Pacientul de 51 de ani confirmat cu coronavirus si internat la Craiova a fost testat pentru a doua oara, rezultatul fiind pozitiv, astfel ca el va ramane izolat in spital, afirma reprezentantii Prefecturii Dolj.