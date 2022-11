Polen Atingerea lumii

„Cititorule, mi se pare cinstit să-ți spun ce te așteaptă. Pregătește-te să te confrunți cu o lume de frânturi. Încearcă să-ți închipui că am fost cândva scafandru și că am descoperit Atlantida într-un fund de mare de unde m-am întors uitând ce am văzut. Tot ce pot să-ți arăt este […] Articolul Polen Atingerea lumii apare prima dată în Ziarul Dâmboviţa - Târgovişte… [citeste mai departe]