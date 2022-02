Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson spune ca situatia este „foarte, foarte periculoasa” in Ucraina si ca o invazie rusa este posibila „in urmatoarele 48 de ore”. El l-a indemnat pe președintele rus Vladimir Putin sa faca un pas inapoi din pragul „dezastrului”.

- Rusia poate invada oricand Ucraina, iar cel mai probabil scenariu e ca invazia va incepe cu un bombardament. Sunt anunțuri venite vineri seara chiar de la Casa Alba, in condițiile in care Statele Unite au cerut cetațenilor americani aflați in Ucraina sa paraseasca țara inainte sa fie prea tarziu, mai…

- In discutiile sale private, presedintele american Joe Biden se refera la lideri straini mai putin oficial, pe care ii caracterizeaza intr-o maniera colocviala, ca de exemplu pe presedintele rus Vladimir Putin, pe care il considera „tipul cu arme nucleare si fara prieteni", sau pe cancelarul german Olaf…

- Premierul britanic Boris Johnson vrea sa evite o „baie de sange” in Ucraina si urmeaza sa-l sune pe presedintele rus Vladimir Putin pentru a-l indemna, din nou, „sa dea inapoi si sa se angajeze diplomatic”, anunta Guvernul britanic, relateaza AFP.

- Fost ministru de Externe și fost consilier prezidențial, Cristian Diaconescu (PMP) a declarat vineri seara, la B1TV, ca președintele Federației Ruse, nu blufeaza in cadrul conflictului din estul Ucrainei. In ultimele saptamani, SUA au acuzat Rusia ca desfasoara trupe in apropierea frontierei…