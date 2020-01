Stiri pe aceeasi tema

- O inregistrare video verificata de cotidianul The New York Times pare sa surprinda momentul in care o racheta iraniana loveste un avion, in apropierea Aeroportului din Teheran, in zona in care s-a prabusit o aeronava de pasageri ucraineana despre care exista suspiciuni ca a fost doborata, transmite…

- O filmare video verificata de catre New York Times pare sa arate racheta iraniana lovind avionul ucrainean in momentul in care se afla deasupra orasul Parand, in apropiere de aeroportul din Teheran, zona din care aeronava nu a mai transmis semnal, inainte sa se prabuseasca, miercuri. O mica explozie…

- O filmare video verificata de catre New York Times pare sa arate racheta iraniana lovind avionul ucrainean în momentul în care se afla deasupra orașul Parand, în apropiere de aeroportul din Teheran, zona din care aeronava nu a mai transmis semnal, înainte sa se prabușeasca, miercuri.…

- Canada a primit informatii ale serviciilor secrete care arata ca avionul de pasageri ucrainean prabusit in Iran a fost doborat de o racheta lansata de armata iraniana, afirma premierul canadian, Justin Trudeau."Avem informatii ale serviciilor din surse multiple, inclusiv din partea aliatilor…

- Autoritatile iraniene au calificat joi ca 'lipsite de orice sens' 'zvonurile' conform carora avionul ucrainean prabusit miercuri in apropiere de Teheran ar fi fost lovit de o racheta iraniana, transmite AFP.'Mai multe curse interne si internationale zburau in acelasi moment in spatiul iranian…

- Iranul a doborat din greseala avionul Boeing 737 al Ukraine International Airlines care s-a prabusit miercuri la Teheran, o drama soldata cu 176 de morti, relateaza joi mai multe media americane care citeaza surse din cadrul serviciilor americane de informatii, relateaza AFP si Reuters.

- Avionul de pasageri ucrainean probabil a fost doborat cu o racheta lansata de artileria antiaeriana iraniana, afirma oficiali militari americani citati de revista Newsweek, in timp ce Guvernul Marii Britanii exprima „preocupare” privind aceasta ipoteza. Un oficial de la Pentagon, unul din cadrul comunitatii…

- Avionul ucrainean care s-a prabușit in Iran a fost doborat de o racheta trasa de Iran, scrie CBS News, citand oficiali ai Pentagonului. Mai mulți oficiali americani au afirmat ca avionul la bordul caruia se aflau 178 de persoane a fost lovit de o racheta, cel mai probabil model Tor-M1. Anterior, Kievul…