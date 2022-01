Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Statele Unite, ale doua țari au aprobat utilizarea de urgența a antiviralului cu administrare orala Paxlovid, produs de gigantul farmaceutic Pfizer, pentru tratarea coronavirusului: Israelul și Coreea de Sud, potrivit Reuters și Agerpres . Mai mult, Israelul a comandat deja medicamentul pentru…

- Marea Britanie a raportat vineri depașirea unui nou prag maxim privind noile infectari depistate in doar 24 de ore. Raspandirea rapida a noii variante Omicron a determinat o creștere rapida a cazurilor in ultimele șapte zile, in special in capitala, relateaza Reuters . Aproximativ 1 din 20 de londonezi…

- Exercitiile militare desfasurate de Iran saptamana aceasta in Golf au avut scopul de a transmite un avertisment Israelului, au declarat comandantii tarii, pe fondul ingrijorarilor legate de posibilele planuri israelien de a ataca centralele nucleare din Iran, relateaza Reuters. Simularile Garzilor Revolutionare,…

- Consilierul american pentru securitate nationala Jake Sullivan s-a intalnit miercuri cu prim-ministrul israelian Naftali Bennett, al carui guvern se opune eforturilor de relansare a discutiilor nucleare iraniene, si cu liderul palestinian Mahmoud Abbas, transmite AFP preluat de agerpres. "Delegatiile…

- Premierul Marii Britanii a anunțat, sambata, dupa o ședința de urgența a Guvernului de la Londra, o inasprire a restricțiilor, dupa confirmarea a doua cazuri de infectare cu varianta Omicron pe teritoriul Regatului Unit. Astfel, absolut toți cei care intra in regat vor fi obligați sa faca un test PCR…

- Un ministru nu a avut acces la summitul COP26 deoarece intrarea nu era accesibila pentru un scaun cu rotile. Karine Elharrar, ministrul israelian al energiei a postat un mesaj pe rețelele de socializare, susținand ca este „trista” ca ONU „nu ofera accesibilitate la evenimentele sale”. Un oficial din…

- Karine Elharrar, ministrul israelian al Energiei, a spus ca nu a putut sa ia parte la summitul COP26, Conferința ONU privind schimbarile climatice, pentru ca intrarea cu permitea accesul scaunului cu rotile, relateaza BBC și Times of Israel . Un oficial din delegația prim-ministrul Naftali Bennett a…

- Prim-ministrul israelian Naftali Bennett se afla intr-o vizita oficiala in Rusia, vineri, 22 octombrie. El urmeaza sa se intalneasca cu președintele rus Vladimir Putin , la Soci. Cei doi oficiali urmeaza sa discute in principal probleme de securitate din Orientul Mijlociu. Israelul se așteapta ca marile…