Premierul Marcel Ciolacu: Toate limitele actuale de cash vor fi mentinute, atat la persoanele fizice, cat si la cele juridice

Stiri pe aceeasi tema

- Toate limitele actuale de cash vor fi mentinute, atat la persoanele fizice, cat si la cele juridice, cu doua exceptii Toate limitele actuale de cash vor fi mentinute, atat la persoanele fizice, cat si la cele juridice, cu doua exceptii – plafonul de casa pentru firme va fi de maxim 50.000 de lei, iar…

- Premierul Marcel Ciolacu a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj in care transmite ca guvernul renunța la limitarea plaților cash la 1.000 de lei, atat pentru persoane fizice, cat și pentru firme, odata cu pachetul fiscal care ar trebui sa aduca mai mulți bani bugetului. Modificarea urma sa intre…

- Am spus ca voi fi mereu alaturi de micii intreprinzatori și de oamenii simpli, fara excepție. In ultimele zile am avut mai multe discuții cu aceștia, cat și cu mediul de afaceri și cu reprezentanții sistemului bancar. Și mi-au spus anumite lucruri de bun simț legate de masurile venite de la ANAF și…

- Nicolae Ciuca anunta decizia coalitiei privind platile in numerar: Toate limitele actuale de cash vor fi mentinute, atat la persoanele fizice, cat si la cele juridice, cu 2 excepții. Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat astazi ca la nivelul conducerii Coalitiei a avut loc o analiza aplicata asupra…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca, in urma intalnirii avute luni cu Asociatia Romana a Bancilor si cu reprezentantii celor mai importante banci din Romania, s-a ajuns la un acord astfel incat comisioanele bancare nu vor creste nici pentru persoanele fizice, nici pentru cele juridice. ‘Comisioanele…

- Premierul Marcel Ciolacu si reprezentantii Asociatiei Romane a Bancilor au convenit ca, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru persoanele juridice, comisioanele bancare sa nu fie majoratePunerea in aplicare a masurilor guvernamentale pentru combaterea evaziunii si mentinerea comisioanelor bancare…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat luni ca a ajuns la un acord cu Asociația Romana a Bancilor și cu reprezentanții celor mai importante banci din Romania, dar și cu cei ai BNR, astfel incat comisioanele bancare sa nu creasca in Romania nici pentru persoan

- Comisioanele bancare nu vor crește in Romania nici pentru persoanele fizice, nici pentru cele juridice, este anunțul facut, luni seara, de premierul Marcel Ciolacu, dupa intalnirea cu Asociația Romana a Bancilor, cu reprezentanții celor mai importante banci din Romania și cu