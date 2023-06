Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, presedinte al Senatului a transmis luni, despre discutia cu guvernatorul BNR Mugur Isarescu si premierul Marcel Ciolacu de la Palatul Victoria, ca a vizat un plan de actiune pentru incadrarea in tinta de deficit de 4,4%, masuri pentru reducerea ratei inflatiei la 8%…

- Un plan de masuri care vizeaza consolidarea fiscal-bugetara pentru anul in curs, in baza deductibilitatii fiscale, si tema primei rectificari bugetare au fost principalele subiecte discutate, vineri, intr-o intalnire de lucru pe care presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a avut-o la Palatul Victoria…

- Ministrul Muncii le va prezenta celor doi lideri ce a obținut de pe urma negocierilor cu cei din Comisia Europeana pe reforma pensiilor. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu si ministrul Marius Budai se intalnesc, luni, de la ora 13.00, la Palatul Victoria cu premierul Nicolae Ciuca. Ministrul Muncii prezinta…

- Premierul s-a intalnit, la Palatul Victoria, cu președintele Senatului Regatului Hașemit al Iordaniei, Faisa El-Fayez. Cei doi au discutat oportunitațile de dezvoltare a relațiilor bilaterale in domenii precum economie, comerț, agricultura, educație sau aparare.