Premierul Marcel Ciolacu: Reorganizarea ministerelor a fost finalizata la termen! Pentru MAI se mai asteapta avizul CSAT

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut, in sedinta de guvern de vineri, ministrului de Interne, Catalin Predoiu sa pregateasca proiectul hotararii de guvern privind alegerile prezidentiale, el precizand ca saptamana viitoare stabilesc la care dintre cele doua date, 15 sau 29 septembrie, se va desfasura…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, in sedinta de Guvern, ca a a fost pus in transparenta publica si proiectul privind introducerea salariului minim european in Romania: „Vrem ca romanii sa aiba slujbe platite cat mai aproape de media europeana. Cred ca asta asteapta romanii de la noi, nivel de…

- Punctul de amenda nu va fi afectat de majorarea salariului minim brut la 3.700 de lei de la 1 iulie, a precizat luni Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. Masura va fi prevazuta intr-un act la care lucreaza in prezent Ministerul Finanțelor și Ministerul Afacerilor Interne (MAI). „Punctul de amenda este…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a anunțat vineri, intr-o postare pe Facebook, ca a fost finalizata reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), care, spune el, „va duce lupta antifrauda la un alt nivel”.

- Premierul Marcel Ciolacu a susținut inaintea ședinței de Guvern, marți, ca ii pare rau pentru medicul Catalin Cirtstoiu, retras din poziția de candidat al alianței PSD-PNL Primaria Capitalei.

- Premierul Marcel Ciolacu anunța redimensionarea reprezentanțelor și consulatelor. El da ca exemplu Dubai, unde „acum 20 de ani veneau doi romani, intre timp vin 100.000”: „Nu-i normal sa reasezam lucrurile?”. „Toate ministerele, conform legii in vigoare, se reorganizeaza, inclusiv Ministerul de Externe.…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, cu privire la faptul ca ca pacienții cronici nu sunt scutiți de acea contribuție la sanatate care se reține pe durata concediului medical ca s-a luat o decizie rapida. ”CASS platim cu toții, și eu și dvs. Oriunde in lumea asta nu poți sa ții sistemul de sanatate…