Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca toate autoritațile romane monitorizeaza indeaproape situația din Rusia, „in deplina cooperare cu aliații”. „Toate autoritațile romane monitorizeaza indeaproape situația extraordinara din Rusia, in cooperare cu aliații noștri. Sunt la curent permanent de catre Ministerul…

- Marea Britanie va discuta in cursul zilei de astazi cu aliații sai despre situația din Rusia. Potrivit Report, acest lucru a fost anunțat de premierul britanic Rishi Sunak. Acesta a precizat ca guvernul britanic urmarește cu atenție evoluțiile din Rusia. In seara zilei de 23 iunie, Evgheni Prigojin,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, sambata, ca este informat in permanenta de catre ministrul Apararii si ministrul Afacerilor Externe despre situatia din Rusia. ”Suntem in coordonare cu Aliatii”, a afirmat el.

- Premierul Marcel Ciolacu arata ca toate autoritațile romane monitorizeaza indeaproape situația din Rusia, „in deplina cooperare cu aliații”. „Toate autoritațile romane monitorizeaza indeaproape situația din Rusia, in deplina cooperare cu aliații noștri.Sunt la curent permanent de catre Ministerul Apararii…

- Presedintele Poloniei a avut consultari cu prim-ministrul si cu Ministerul Apararii despre situatia din Rusia, a anuntat el sambata, adaugand ca Varsovia monitorizeaza situatia, relateaza Reuters. "In legatura cu situatia din Rusia, in aceasta saptamana am avut consultari cu prim-ministrul si Ministerul…

- Moscova nu mai ascunde faptul ca considera Transnistria drept teritoriul sau. Purtatorul de cuvant al ministrului afacerilor externe ruse, Serghei Lavrov, Maria Zaharova, a declarat intr-o conferința de presa ca orice acțiuni care ar pune in pericol siguranța rușilor din regiunea separatista vor fi…

- Liderul gruparii ruse de mercenari Wagner care a ocupat orasul ucrainean Bahmut, Evgheni Prigojin, a acuzat duminica oficiali ai Kremlinului ca au interzis presei ruse de stat sa relateze despre el si i-a avertizat ca o asemenea greseala ar putea conduce la o reactie a poporului rus impotriva lor in…

- Evgheni Prigojin, șeful grupului de mercenari Wagner care lupta de partea rusa, a acuzat trupele ruse care aparțin de Ministerul Apararii ca au abandonat pozițiile din jurul Bahmut, iar mai mulți bloggeri militari ruși au relatat joi despre progrese ucrainene sau mișcari de trupe in mai multe zone.…