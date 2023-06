Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu susține ca Executivul ii va ajuta pe cei care sunt afectați de inundațiile din Romania. Premierul a precizat ca cea mai afectata localitate este in Dolj, unde zeci de persoane sunt izolate sau au fost evacuate preventiv.

- Marcel Ciolacu a anuntat ca Guvernul ii va ajuta pe oamenii afectati de inundatiile din ultimele zile, aceștia vor primi mancare calda si apa, iar autoritatile locale vor veni cu solutii astfel incat sa aiba unde sa doarma la noapte. Pentru refacerea drumurilor si remedierea pagubelor, vor fi alocati…

- Inundațiile continua sa faca ravagii in Dolj. O femeie a fost luata pe brațe de jandarmi și salvata din calea apelor. Furtunile au provocat dezastru și in alte județe din sud-vestul țarii, aflate sub cod roșu de vreme rea. Ploile din ultimele zile au umflat apele raurilor, iar puhoaiele au intrat in…

- Meteorologii au emis, vineri, avertizari cod rosu de furtuna pentru localitati din judetul Dolj, unde ploua torențial de mai multe ore, drumuri locale fiind pline de apa. ISU Dolj a transmis mesaje RO-Alert pentru zonele vizate. Prefectul județului, Dan Diaconu, spune ca au cazut 130 de litri de apa…

- Inundații devastatoare in sud-vestul țarii, unde pagubele sunt foarte mari deja. Din pacate, și pentru marți specialiștii avertizeaza ca șuvoaiele de apa se vor revarsa in alte zeci de localitați. La acest moment, sunt in vigoare, pentru prima data in acest an, coduri roșii pentru inundații și ploi…

- Președintele Iohannis, profesor de succes in materie de meditații și completarea catedrei de baza cu ore de politica platite la bucata, a propus romanilor un program de ieșire din criza profunda a societații bazat pe educație. L-a numit Romania educata, niște baieți și fete, pardon, cum or vrea ei sa…

- Reacții PSD la anunțul lui Ciolacu - Victor negrescu: Oamenii politici trebuie sa iși adapteze agenda in raport cu așteptarile pe care cetațenii le auEuroparlamentarul PSD Victor Negrescu, deputata PSD Oana Florea, senatorul Calin Gheorghe Maties și Alexandru Petrescu reacționeaza dupa ce Marcel…

- Peste 100 de fermieri au protestat in Arges, vineri, 7 aprilie. Oamenii au ieșit pe strazi, cu tot cu tractoare și alte utilaje, nemuțumiți de scaderea prețurilor cerealelor, dupa ce Ucraina a primit derogari sa exporte graul adunat in depozite fara taxe vamale. Vasilica Aguta, fermier din sudul judetului…