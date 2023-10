Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a spus, marti, ca masura asumata de Guvern privind plata unui impozit minim de 1% pe cifra de afaceri pentru companiile cu... The post Ciolacu spune ca impozitarea cu 1% pe cifra de afaceri nu afecteaza marile companii. „Tot ce inseamna investiție se da la o parte” appeared…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat ca impozitul de 1% pe cifra de afaceri a marilor companii va aduce aproximativ 1,7 miliarde de euro la buget, o suma foarte importanta, care nu va fi niciun fel de povara pentru companii. El a mai aratat ca guvernul nu ia masurile pe care le solicita…

- Premierul Marcel Ciolacu a povestit in timpul unei vizite la Fabrica Coca Cola din Ploiesti, ca in timpul comunismului, cand vorbeai de Coca Cola te gandeai imediat la un sentiment de libertate. Seful Executivului a spus ca incepand de astazi, are un „gentlemen agreement” cu conducerea Coca Cola Romania,…

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat de ce coaliția a decis ca afacerile din Romania sa fie impozitate pe cifra de afaceri. Ciolacu spune ca pana acum Romania era un paradis fiscal."Niciunde in Europa nu veți gasi un plafon de un milion de euro ca sa platești 1% din cifra de afaceri. Atunci, statul…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma ca impozitarea pe cifra de afaceri a marilor firme nu se refera doar la multinationale, ci si la marile companii nationale care raporteaza cifre de afaceri foarte mari, dar profituri zero, conform News.ro, care citeaza declarații facute la o televiziune locale. El sustine…

- Asociatia Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR) sustine ca introducerea unui impozit minim pe cifra de afaceri ar trebui sa fie subiectul unei reglementari separate, care sa asigure echitatea fiscala in functie de specificul fiecarei activitati economice.

- La Guvern este un draft nou de modificari fiscale-bugetare: Se renunta la „ajustorul fiscal”, care se inlocuieste cu „impozitul minim pe cifra de afaceri” a companiilor mari si a bancilor, relateaza Ziarul Financiar.Se renunta la „ajustorul fiscal”, care se inlocuieste cu „impozitul minim pe cifra…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a declarat, intrebat daca vom avea impozit de 1% pe cifra de afaceri la multinationale sau vom avea impozit pe transferurile de profit, ca este onest ca toate companiile care fac profit in Romania, indiferent ca sunt straine sau romanesti, sa plateasca taxe. El a mai spus…