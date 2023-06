Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu va efectua miercuri o vizita de lucru la Chisinau, unde are programate intrevederi cu presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cu prim-ministrul Dorin Recean si cu presedintele Parlamentului moldovean, Igor Grosu, informeaza Executivul. Potrivit programului anuntat de Executiv,…

- Premierul Marcel Ciolacu va efectua, miercuri, o vizita de lucru in Republica Moldova. La Chisinau, seful Executivului va avea intrevederi cu presedintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, cu prim-ministrul Dorin Recean si cu presedintele Parlamentului de la Chisinau, Igor Grosu.„Guvernul Romaniei…

- In perioada 2-3 mai, ministrul Apararii Nationale al Romaniei, Angel Tilvar, efectueaza o vizita oficiala in Republica Moldova. Oficialul de la București are la aceasta ora o discuție cu omologul sau din Republica Moldova, Anatolie Nosatii, la sediul Ministerului Apararii din Chișinau, potrivit Ziarul…

- Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a recurs la jigniri la adresa președintei Maia Sandu și premierului Dorin Recean, dupa ce șeful Guvernului de la Chișinau a spus ca Vladimir Putin și alți oficiali ruși sunt interziși pe teritoriul Republicii Moldova. „O creatura misterioasa pe nume Recean…

- Anunțul vizitei oficiale a fost facut chiar de premierul Nicolae Ciuca la inceputul ședinței de guvern de miercuri.„Maine vom incepe o vizita oficiala in Republica Moldova. Vom avea intalniri bilaterale la nivelul doamnei președinte Maia Sandu, la nivelul omologului domnului Dorin Recean și la nivelul…

- Premierul Nicolae Ciuca si-a manifestat, joi, la finalul unei intrevederi cu presedintele Parlamentului de la Chisinau, Igor Grosu, dorinta de a „consolida punțile” dintre Romania si Republica Moldova, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Guvern. Potrivit sursei citate, seful Executivului…

- Șeful Guvernului de la București, Nicolae Ionel Ciuca, se afla joi, 23 martie, intr-o vizita la Chișinau. In aceste momente premierul Romaniei are o intrevedere, la Președinție, cu președinta R. Moldova, Maia Sandu. Intalnirea se desfașoara cu ușile inchise, potrivit Radiomoldova . In ajunul vizitei…

- Premierul Nicolae Ciuca, insotit de o echipa guvernamentala, efectueaza joi o vizita oficiala in Republica Moldova. Urmeaza sa aiba intalniri cu presedintele Maia Sandu, premierul Dorin Recean si cu seful Parlamentului de la Chisinau, Igor Grosu. ‘Vom avea intalniri bilaterale la nivelul doamnei presedinte…