- George Lupu (www.b1tv.ro) Premierul Marcel Ciolacu a venit cu clarificari duminica dupa criticile privind limitarea platilor cu cash. Marcel Ciolacu a precizat ca folosirea banilor este permisa in limita a 5.000 de lei. Premierul a subliniat pe de alta parte ca romanii nu mai pot „sa cumpere Ferrari…

- Deputatul USR Claudiu Nasui apreciaza ca limitarea platilor cash nu reprezinta o masura de combatere a evaziunii fiscale sau a coruptiei, in conditiile in care o serie de tari occidentale nu au impus astfel de limitari, dar au o colectare mai buna a taxelor si impozitelor

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a vorbit despre masura privind limitarea plaților cash, parte a pachetului fiscal analizat in prezent de Curtea Constituționale, și spune ca inițiativa a fost propusa de experții din Ministerul de Finanțe. Intrebat de jurnaliști despre…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca limitarea platii in numerar pentru persoanele fizice vizeaza combaterea evaziunii fiscale, dar nu interzicerea banilor cash.In acest sens, a oferit exemplul personal, spunand ca nu are "sacoul facator de bani", dar are, la randul sau, numerar in masina.…

- Masurile fiscale propuse de Guvern au creat neliniște in randul populației, care se teme de creșterea taxelor și impozitelor. Totuși, Marcel Ciolacu anunța ca nu va umbla la cota TVA. Premierul Marcel Ciolacu a declarat, referitor la proiectul de lege privind unele masuri fiscal bugetare, ca nu va umbla…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a salutat ridicarea MCV, dar a susținut ca acest succes nu trebuie sa ne plafoneze, ci trebuie sa continuam cu reformele pentru ca progresul sa devina ireversibil. Ciolacu s-a referit și la lupta cu traficul de droguri și…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi, in deschiderea sedintei Executivului, ca Guvernul isi va asuma raspunderea in fata Parlamentului pe pachetul legislativ care vizeaza reforma aparatului de stat.