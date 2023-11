Accident rutier in zona sensului giratoriu de la Cumpana. Un pieton a fost ranit (FOTO+VIDEO)

Un eveniment rutier a avut loc in aceasta seara de 11 noiembrie, in zona sensului giratoriu de la Cumpana. Un pieton a fost ranit in urma impactului. Acesta este constient. Incidentul s a petrecut in jurul orei 18:20.… [citeste mai departe]