- Premierul Marcel Ciolacu a avut luni, o intrevedere cu Lloyd Austin, secretarul american al apararii, la Washington, in cadrul vizitei oficiale pe care o efectueaza in SUA. Cei doi au discutat despre razboiul din Ucraina si situatia de securitate de la Marea Neagra dar si despre investitiile in aparare.…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, in contextul vizitei pe care o face in SUA, ca renuntarea la vize si programul Visa Waiver devin realitate din 2025. “Sunt ferm convins ca cu ajutorul dumneavoastra proiectul de suflet al nostru, al tuturor romanilor, dar in acest moment si proiectul de suflet al…

- Andrei Muraru a declarat in fata comunitatii de romani din SUA ca ii doreste lui Marcel Ciolacu sa aiba parte de intalniri de substanta pentru prosperitatea si securitatea romanilor. “Rolul meu in aceasta vizita se incheie aici. Multumesc echipei mele de la Ambasada Romaniei de la Washington pentru…

- „Sunt ferm convins ca cu ajutorul dumneavoastra proiectul de suflet al nostru, al tuturor romanilor, dar in acest moment si proiectul de suflet al doamnei ambasador al Statelor Unite in Romania, renuntarea la vizele si programul Visa Waiver va deveni realitate din anul 2025. Nu vom putea reusi aceasta…

- Premierul Marcel Ciolacu este in a doua zi a vizitei in Statele Unite. Urmeaza sa aiba discuții, astazi, cu secretarul de Stat și cu cel al Apararii. Aseara, Marcel Ciolacu a avut tradiționala intalnire cu reprezentanții romanilor, carora le-a povestit ca in urma cu 30 de ani a vrut sa aleaga "calea…

- Premierul Marcel Ciolacu si-a inceput vizita oficiala in SUA la Muzeul Memorial al Holocaustului din Washington, unde a comemorat, duminica, victimele genocidului din cel de-Al Doilea Razboi Mondial. El a incheiat turul muzeului in Sala Amintirii (Hall of Remembrance), un spatiu de reculegere, unde…

- Premierul Marcel Ciolacu urmeaza sa efectueze o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii in perioada 2 – 7 decembrie. In cadrul acestei vizite, se vor desfașura intalniri importante, printre care cu secretarul de stat Antony Blinken și cu secretarul Apararii, Lloyd Austin, potrivit G4Media. Vizita…

- Premierul Marcel Ciolacu efectueaza in perioada 2 decembrie - 7 decembrie o vizita in Statele Unite ale Americii, in cadrul careia se va intalni cu secretarul de stat Antony Blinken și cu secretarul Apararii, Lloyd Austin, precum și secretarul general al ONU.